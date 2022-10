Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip.

A pochi minuti dalla chiusura anzitempo del televoto ecco arrivato anche l’annuncio ufficiale.

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP”

La decisione è stata presa dal vippone nel segreto del confessionale parlando con gli autori e lo psicologo.

A quanto pare il conduttore di Bim Bum Bam ha capito che per la sua salute mentale quel reality (e quel gruppo di vipponi) non era ideale per lui.