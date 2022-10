Marco Bellavia, passa un aereo per lui: le diverse reazioni dei gieffini

Ieri sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Marco Bellavia, ma nessuno l’ha visto perché i gieffini erano tutti in casa. L’azienda che si occupa di far volare gli striscioni aveva promesso che l’aereo sarebbe ripassato oggi e così è stato. Il messaggio era breve, ma chiaro: “Marco l’Italia è tutta con te“.

I vipponi erano quasi tutti in giardino ed hanno commentato in modo diverso l’aereo. Antonella Fiordelisi è sembrata la più felice: “Ciao Marco, ciao a tutti! Che carini che sono stati. Grazie. Ma che bello. Dicono che sono tutti con lui, è bella questa cosa. Ti vogliono tutti bene Marco guarda Tutti con lui nel senso che gli stanno vicino“. Anche Charlie Gnocchi ha apprezzato: “Questa è una bella cosa ragazzi“. Elenoire Ferruzzi invece è sembrata perplessa: “Uno striscione per lui… ma se non è più qua?“. Giaele De Donà ha subito risposto ad Elenoire: “Glielo faranno vedere da casa o lo vedrà qui in puntata. Sono stati carini dai“. Anche Pamela Prati ha visto l’aereo per Marco Bellavia ed ha iniziato a mandare baci e poi ha fatto il gesto del cuore guardando in alto.

