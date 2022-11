Marco Bellavia manda una lettera a Pamela Prati, Eliana Michelazzo li punge

La storia d’amore fra Marco Bellavia e Pamela Prati è stata messa in stand-by dal Covid, ma l’eterna ventenne ieri ha ricevuto un bel mazzo di fiori dal suo amato. Un mazzo con tanto di dedica romantica: “Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco“.

Un inizio di relazione piuttosto sdolcinato fra Marco Bellavia e Pamela Prati che è stato commentato anche da Eliana Michelazzo a Casa Pipol.

E in merito alla partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip ha aggiunto:

“Pamela Prati al Grande Fratello Vip è stata molto zen, lei – un po’ la conosciamo tutti – ha sempre le sue sfuriate, ma non le ha avute. Un po’ di carattere è uscito nelle ultime due puntate ma va beh. Lei aveva un suo obiettivo e ci è riuscita. […] Lei col Grande Fratello ha fatto dei patti per far sì che io non andassi in trasmissione a fare un confronto. Lei ha paura di confrontarsi con me. Ma può una donna di 60 o 65 anni quanti ne ha, aver paura di confrontarsi con me che ne ho 43? Io le ho scritto su Instagram per parlare molto prima del Grande Fratello, ma non mi ha mai risposto. Io non c’entro niente, tutto partiva da una persona sola, io sono una vittima. E questo lo dirò anche in tribunale. Come l’ho detto a Verissimo da Silvia Toffanin”.