Marco Bellavia, la famosa conduttrice con cui ha litigato: “Ha distrutto la mia carriera”

Dopo il suo ritorno al GF Vip, oggi Marco Bellavia è stato ospite anche a Verissimo. Da Silvia Toffanin l’ex gieffino ha ripercorso la sua carriera ed ha parlato di momenti non facili dopo l’addio ai programmi per bambini.

“Non è che la mia carriera televisiva sia scemata in poco tempo. Ho lavorato in maniera continuativa dal 1986 ai primi anni 2000. Il passaggio dalla tv dei ragazzi a quella degli adulti non è stato semplice. Non mi è andata bene. Ho trovato un gruppo di lavoro con cui non c’era l’armonia dei tempi della tv dei ragazzi”

Non solo poca armonia in alcuni gruppi di lavoro, Marco Bellavia su Chi ha parlato anche di litigate a Mediaset.

Ma di quali programmi parla Marco quando dice ‘tv per adulti’? Ad inizio anni 2000 Bellavia ha fatto Forum e Stranamore e proprio nel programma di Rete 4 il conduttore ha trovato qualche difficoltà. Nel 2017 l’ex gieffino si è lasciato andare ad uno sfogo su Paola Perego.

“Sferro con umile orgoglio questo attacco all’ex conduttrice di Forum che ha in prima persona messo fine alla mia carriera tv. Indipendentemente dalle mie abilità. Veder la signora Presta, ovvero Paola Perego, piangere in tv alle Iene … mi fa ridere perché: in primis, son certo che siano lacrime di coccodrillo; secondo, perché la signora, ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria (con sue supposizioni e calunnie gravissime) da stoppare e chiudere definitivamente (nel 2002) la mia carriera tv, iniziata onestamente, e ribadisco onestamente, nel 1986.

Inutile raccontare cosa ha fatto e detto… State certi che non si è risparmiata. Ci sono naturalmente testimoni in persona che hanno assistito a tutto. Si può raccontare che si è lavorato male insieme, che il sottoscritto sia meno abile di quanto potesse sembrare o che non fossi sposato con un potente agente tv ma… la cosa che mi piace condividere è che, dopo “scontri” e non incontri, con persone cattive, disoneste e maligne… il riscatto prima o poi vi farà davvero volare. Non mollate mai! Non abbiate paura, siate voi stessi… prima o poi la ruota gira”.