Marco Bellavia ha lavorato per un sito a luci rosse, il racconto dell’ex fidanzata

Marco Bellavia ha avuto un periodo di grande successo televisivo, poi il dimenticatoio. Lui stesso – fra le pagine del settimanale Chi – ha così ricordato i suoi tempi d’oro.

“In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di Love Me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi. Con i Bee Hive (il gruppo musicale del telefilm, ndr) riempivamo i palazzetti. Sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto, è partito un boato: sono dovuti intervenire i poliziotti per portarmi al sicuro, è successo il finimondo”.