Marco Bellavia e Pamela Prati si nascondono dalle telecamere: cosa si sono confessati

Prima qualche complimento e poi un vero corteggiamento, ormai Marco Bellavia non nasconde più il suo interesse nei confronti di Pamela Prati. Ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip il conduttore ha preso la coinquilina da parte e i due si sono infrattati in un angolo del giardino coperto non inquadrato dalle telecamere.

Marco Bellavia ha sentito Pamela mentre diceva di non piacersi nelle clip viste in puntata e quindi ha cercato di tirarle su il morale: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto. Perché nel momento in cui ti scopri di più…”

Sul più bello però la regia ha inquadrato Amaurys Perez che lavava i piatti.

Qualche minuto dopo il gieffino è tornato in cucina dagli altri compagni e ha detto: “Sono n nomination, se mi faranno uscire non cambierà nulla. Significa che manderò dei bigliettini a Pamela”.

marco sta dicendo a pamela che è bella così com’è AAAAAAAAAAA #gfvip — greta🫶🏻✨ (@greta07245707) September 27, 2022

MA COSA CAZZO CAMBIANO LA REGIA CHE CI SONO PAMELA E MARCO NASCOSTI CHE AMOREGGIANO #gfvip — 🥀🐍 – (@viadalnientee) September 27, 2022

Marco Bellavia e i messaggi scritti a Pamela nel 2016: “Che bella, sei il top”.

Durante la puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini si è occupato del caso dei ‘BelPrati’ ed ha fatto una rivelazione. Marco Bellavia infatti ha una mezza cotta per Pam da anni. Nel 2016 il gieffino ha scritto su Instagram alla coinquilina, che però ho non ha mai letto e risposto.