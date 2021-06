Marco Bellavia negli anni ’90 è stato una star della tv dato che è stato al timone di Bim Bum Bam ed ha interpretato Steve in Love me Licia con Cristina D’Avena. Sparito dalla circolazione da un bel po’ di tempo (salvo qualche ospitata qua e là), fra le pagine di Nuovo Tv ha confessato che gli piacerebbe essere preso in considerazione per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip: “Mi vedrei bene nella casa. Sono in lista da anni per vari reality ed a Signorini dico solo che conosco molti aneddoti sul mondo dello spettacolo”.

Nel 2019, intervistato ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha così dichiarato:

“Sono stato il naufrago di riserva, insieme a Walter Nudo, nella prima edizione dell’Isola dei Famosi poi fecero entrare solo lui che vinse: mi dicevano di tenermi pronto per partire, con il passaporto in mano ma poi non mi hanno mai chiamato e non mi hanno mai più chiamato nemmeno per altri reality, nemmeno su Mediaset. Sinceramente ci sono tanti personaggi molto meno conosciuti di me che partecipano a questi reality e mi piacerebbe farne uno: in particolare Pechino Express perché ci sono delle situazioni dure da affrontare in posti incredibili ma anche l’Isola dei Famosi visto che sono fisicamente in forma. Quello che mi piacerebbe di più fare però è il Grande Fratello ma tanto non me lo chiedono nemmeno quindi non si pone il problema”.

Marco Bellavia: “Fidanzato 3 anni con Paola Barale”

Marco Bellavia è famoso anche per aver avuto una storia (dal 1992 al 1995) con Paola Barale: “Siamo stati fidanzati per tre anni, convivevamo e dovevamo sposarci. Poi, però, ci siamo lasciati per diversi motivi. Era sempre impegnata con il suo lavoro”.

Anche il nome della Barale l’anno scorso era stato accostato al GF Vip su consiglio di Maurizio Costanzo: “Consiglierei agli autori e al bravo Signorini di prendere Enrico Papi e Paola Barale. Personaggi di spessore. La Barale poi è già stata all’Isola dei Famosi, ma perché innamorata di Raz Degan ha fatto toccata e fuga, non come concorrente“.

Due ex nella Casa? Ok, sogno troppo…