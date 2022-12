Marco Bellavia attaccato da Ginevra e Amaurys Perez: “Non dovevi farlo!”

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato il rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip in qualità di ospite. Questa decisione non è piaciuta a Marco Bellavia che ha espresso la sua delusione su Twitter. Ieri sera Signorini ha chiesto spiegazioni all’ex gieffino, che però è apparso meno convinto rispetto a quanto dichiarato social.

“Io l’ho perdonata, non volevo attaccare nessuno. – ha dichiarato Marco Bellavia – L’ho perdonata e noi siamo in buoni rapporti. La cosa però mi ha lasciato sorpreso. Non è che io mi posso incatenare davanti alla porta della casa per non farla entrare. Solo che questi social… ogni persona poi amplifica la cosa e poi chiaramente succede la polemica. Io non volevo essere offensivo contro il GF o Ginevra. Il mio era soltanto un parere. Non è colpa mia se Ginevra viene insultata. Non ho fatto un attacco a lei. Hanno frainteso tutti e amplificato, a quanto pare hanno interpretato male le mie parole”.

A Ginevra Lamborghini non sono piaciute le giustificazioni del conduttore ed ha mosso alcune accuse. Secondo l’ex gieffina Marco avrebbe gettato benzina sul fuoco contribuendo al clima di odio nei suoi confronti che c’è su Twitter.

“Però non sono d’accordo perché non si può mandare tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male per le parole che Marco Bellavia ha speso. Non deve dire che Twitter fraintende. Sono tre mesi che ricevo insulti per questa storia. Avrei preferito che tu avessi detto quello che pensi a me o ad Alfonso. Fare questa sparata su internet ha contribuito a rendermi ulteriormente ancora di più un mostro”.

Marco Bellavia: l’attacco di Amaurys.

“Io voglio dire soltanto: il significato della parola perdono dov’è andato a finire?! Sei incoerente, se l’hai perdonata non devi scrivere queste cose brutte. Perché non le hai detto in faccia quello che pensavi. Lei era seduta accanto a te in puntata. Non dovevi scriverlo! Lei sta subendo quello che hai subito tu. Te hai alimentato quello che è successo. Siamo qui per insegnare e hai sbagliato. Siamo uomini adulti e non bambini”.

Personalmente credo che Marco Bellavia abbia tutto il diritto di dire quello che pensa, ma secondo me poteva gestire meglio la situazione in puntata. Sarebbe stato meglio se l’ex vippone avesse portato avanti il suo pensiero, senza tirare in ballo ‘interpretazioni sbagliate’ degli utenti sui social, visto che le sue parole erano chiarissime.