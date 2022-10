Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip: i motivi

Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal debutto del Grande Fratello Vip, gia si è verificato un primo abbandono. Infatti, nel corso delle ultime ore Marco Bellavia ha deciso di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. I motivi? Scopriamoli insieme!

Primo abbandono antcipato nella settimana edizione del Grande Fratello Vip. A prendere la drastica decisione è stato Marco Bellavia che ha fatto il suo ingresso nella seconda puntata di venerdì 22 settembre ed è rimasto all’interno della casa circa solo 10 giorni. Infatti, dopo essere stato isolato dalla maggior parte degli inquilini, ha deciso di uscire volontariamente dalla casa più spiata d’Italia.

A darne l’annuncio è stata la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini attraverso i social. Tuttavia, considerando la decisione del 57enne, la redazione ha deciso di annulare il televoto. Queste sono state le parole scritte nel comunicato:

Nel corso dei giorni precedenti l’ex gieffino si è trovato ad affrontare duri attacchi dagli altri inquilini della casa che lo hanno insultato con parole gravi e pesanti. Più volte i concorrenti lo hanno isolato e lo hanno invitato a lasciare il gioco.

Tuttavia, a prendere le sue difese sono stati Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Tra i suoi sotenitori c’è stato anche suo figlio Filippo il quale, attraverso una Instagram Stories, ha cercato di far arrivare un messaggio importante a suo padre:

Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente,