Marco Baldini Rivela Tutto su Fiorello a La Volta Buona: Il Perché

Marco Baldini è tornato in tv nel salotto di Caterina Balivo per raccontare la sua storia senza filtri. Ha affrontato i suoi problemi di debiti e ludopatia, chiarendo che queste difficoltà derivano da questioni più gravi, tra cui un raggiro di denaro che lo ha coinvolto anche con malviventi. Baldini ha affermato che, per giustificare il gigantesco ammanco di soldi, ha dovuto mentire, spiegando che “è diventato ludopatico” per nascondere la verità.

Baldini ha parlato anche della sua amicizia con Fiorello, specificando che non ha perso realmente il loro legame, ma piuttosto un sodalizio artistico a causa dei suoi problemi. Ha rassicurato che Fiorello ha compreso la sua situazione e lo ha perdonato. La serenità nella sua vita è giunta attraverso la sua compagna e la nascita del figlio, che considera un momento di rinascita. Baldini ha elogiato la moglie, che preferisce rimanere lontana dai riflettori, e ha sottolineato quanto sia stata fondamentale per il suo riscatto.

Infine, ha espresso una leggera ironia riguardo la possibilità di avere un altro figlio, dicendo che, nonostante le sue esperienze difficili, non teme più nulla. La sua nuova vita, iniziata con la paternità, ha portato luce e positività al suo cammino, rivelando un Marco Baldini più sereno e in pace con se stesso.