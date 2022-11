Marco Baldini confessa: “Mai giocato d’azzardo, ho mentito a tutti”

Nel corso delle ultime ore il nome di Marco Baldini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. Lo speaker radiofonico, infatti, ha rilasciato alcune rivelazioni sulla sua vita privata che stanno facendo il giro del web. Nel dettaglio, Marco ha rivelato di aver mentito a tutti riguardo la storia della ludopatia, dal momento che la verità è un’altra. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

In un’intervista rilasciata al podcast di Luca Casadei, Marco Baldini si è lasciato andare ad alcune confessioni choc. Lo speaker radiofonico ha confessato di aver vissuto momenti davvero difficili, ma in alcune situazione è stato costretto a mentire sulla sua storia. Come nel caso della ludopatia, che non ha mai inciso sulla sua vita.

Stando alle sue parole, ci sono stati momenti in cui lo speaker radiofonico ha avuto a che fare con enormi debiti. Da qui la decisione di dare la colpa alla ludopatia. Oggi, però, dalla sua stessa bocca viene fuori che la verità era un’altra. Marco Baldini ha avuto a che fare con persone poco oneste:

Comincio a guadagnare cifre esorbitanti grazie ad alcune persone che mi propongo degli affari immobiliari sicuri e legali. La prima volta investo 100 milioni e me ne entrano 140 in poco tempo e va avanti così per circa due anni. Un giorno mi dicono che hanno bisogno di investire una cifra più importante per realizzare un complesso immobiliare di case di lusso.

E, continuando nel suo racconto, lo speaker radiofonico ha aggiunto:

Mi consulto con il mio avvocato e commercialista e punto tutto, quasi due miliardi di lire. Ma poi è intervenuta la Guardia di Finanza. Poco dopo vengo a sapere che queste persone sono state arrestate, perché riciclavano denaro della malavita. Avevo perso tutto e a quel punto mi sono inventato la storia del gioco d’azzardo per giustificare agli inquirenti quelle ingenti entrate e uscite di denaro dal mio conto.

Da qui la bugia sulla ludopatia, argomento di cui si è parlato per moltissimo tempo. A riguardo, Marco Baldini ha dichiarato: