Nuova aggressione ai danni di un ragazzo omosessuale. Ieri pomeriggio Marco C ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dove appare con il volto tumefatto e insanguinato. Stando a quello che si legge nel post in questione i due avrebbero ferito la vittima con un mattarello e con dei calci.

“Questo è ciò che una mezza donna e il marito sono stati capaci di fare. Accerchiare un ragazzo indifeso e colpirlo con matterello e ammazzarlo di pugni e calci in ogni dove. Io sto bene. Ma l’omofobia e la malignità della gente porta ad essere così”.

Marco mi ha contattato per parlarmi di quello che gli è capitato. Dal suo racconto mi è sembrato di capire che alla base di tutto ci sia stata una litigata che nulla ha a che fare con l’omofobia, che però è arrivata in un secondo momento, durante una litigata, che poi si è trasformata di un’aggressione fisica. In ogni caso il ragazzo ha giustamente denunciato la coppia e adesso sulla vicenda indagheranno gli agenti.