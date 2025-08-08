34 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Politica

Marcinelle e Meloni: un ricordo che unisce l’Italia

Da StraNotizie
Grafica predefinita per contenuti senza immagine

In occasione del 69° anniversario del Disastro di Marcinelle e della 24ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare le vittime di questa tragedia. In una dichiarazione, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare mai la catastrofe avvenuta il 8 agosto 1956, quando 262 minatori perirono nella miniera di carbone del Bois du Cazier, lontani dalle loro famiglie.

Meloni ha reso omaggio ai 136 italiani che, costretti a lasciare il proprio paese in cerca di opportunità, hanno perso la vita in questa tragedia che ha segnato profondamente la storia dell’emigrazione italiana. La Giornata nazionale è stata istituita grazie all’impegno del ministro Mirko Tremaglia, per onorare il sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo.

Durante la commemorazione, Meloni ha citato Tremaglia, ricordando le sue parole del 2001, in cui definiva Marcinelle un simbolo della sofferenza e del lavoro di tanti italiani. Ha ribadito che questi eventi rinnovano un dovere di riconoscenza nei confronti di chi ha contribuito, con impegno e sacrificio, alla crescita dei paesi ospitanti, sottolineando la dignità del lavoro.

Anche il Presidente Sergio Mattarella ha espresso il suo ricordo per le vittime, estendendo il tributo a tutti i lavoratori italiani deceduti all’estero. Ha richiamato l’importanza di promuovere la dignità del lavoro, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Mattarella ha anche espresso vicinanza ai familiari delle vittime di Marcinelle e di tutti coloro che hanno perso la vita lontano dalla patria.

Articolo precedente
Donnarumma addio, il PSG scommette su Chevalier
Articolo successivo
Situazione idrica in Italia: i progressi e le sfide attuali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.