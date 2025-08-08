Marcinelle e Meloni: un ricordo che unisce l’Italia

In occasione del 69° anniversario del Disastro di Marcinelle e della 24ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare le vittime di questa tragedia. In una dichiarazione, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare mai la catastrofe avvenuta il 8 agosto 1956, quando 262 minatori perirono nella miniera di carbone del Bois du Cazier, lontani dalle loro famiglie.

Meloni ha reso omaggio ai 136 italiani che, costretti a lasciare il proprio paese in cerca di opportunità, hanno perso la vita in questa tragedia che ha segnato profondamente la storia dell’emigrazione italiana. La Giornata nazionale è stata istituita grazie all’impegno del ministro Mirko Tremaglia, per onorare il sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo.

Durante la commemorazione, Meloni ha citato Tremaglia, ricordando le sue parole del 2001, in cui definiva Marcinelle un simbolo della sofferenza e del lavoro di tanti italiani. Ha ribadito che questi eventi rinnovano un dovere di riconoscenza nei confronti di chi ha contribuito, con impegno e sacrificio, alla crescita dei paesi ospitanti, sottolineando la dignità del lavoro.

Anche il Presidente Sergio Mattarella ha espresso il suo ricordo per le vittime, estendendo il tributo a tutti i lavoratori italiani deceduti all’estero. Ha richiamato l’importanza di promuovere la dignità del lavoro, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Mattarella ha anche espresso vicinanza ai familiari delle vittime di Marcinelle e di tutti coloro che hanno perso la vita lontano dalla patria.