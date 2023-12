Marcia indietro di Mirko su Perla e Greta: la sua decisione

L’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello è stato una sorta di terremoto, soprattutto per Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La gieffina sabato notte è crollata ed ha pianto e la stessa cosa è successa ieri pomeriggio al suo ex fidanzato. I fan della “coppia” adesso temono che i due metteranno un freno al loro riavvicinamento, visto l’arrivo della “terza incomoda”. E in effetti una parziale marcia indietro è arrivata proprio da Mirko. Ieri Beatrice Luzzi ha detto a Mirko che secondo lei né Greta, né Perla sono le donne della sua vita e lui ha risposto annuendo. Poco dopo il ragazzo ha aggiunto che non serviva averle dentro la casa per capirlo.

“La situazione qui è davvero troppo complicata. Metterle dentro per quale motivo? Non è che devo stare con una o con l’altra. Io stavo con Greta fino a che non mi ha lasciato e punto. Poi dopo non c’è stato altro. Tutto quello che si è visto è la complicità con Perla, ma non vuol dire nulla. Non ho fatto marcia indietro. Quello che ho con Perla è spontaneo e sono gesti naturali, perché li abbiamo vissuti 365 giorni all’anno per quattro anni. Adesso però… Nessuna delle due sarà la mia donna dici? Diciamo che non serviva farle entrare tutte e due per capirlo. Non mi dovevano mettere loro due dentro per capire questa scelta. L’avrei capito comunque. Mi serviva Greta qui dentro per capire che non mi sta bene una e l’altra? Non serviva che entrassero io l’avrei capito comunque. Quando uscivo avrei capito ancora di più che non era per me, certo, senza telecamere. Qui non è più vita. Io sono arrabbiato perché Greta ha deciso di venire qui dentro. Perché per me poteva evitare”.