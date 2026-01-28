13 C
Marcia della pace a Legnano per i diritti umani

Marcia della pace a Legnano per i diritti umani

Domenica 1° febbraio, a Legnano, i cittadini sono chiamati a scendere in piazza per ribadire il principio fondamentale della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale. Viviamo in una fase storica segnata dal ritorno della logica della forza, dal militarismo e dalla corsa al riarmo, a discapito del diritto internazionale e delle istituzioni nate per prevenire i conflitti e tutelare i diritti dei popoli.

Le guerre, le occupazioni e le repressioni in corso in molte aree del mondo, come Gaza e Cisgiordania, Ucraina, Sudan e Congo, mostrano una situazione internazionale sempre più fuori controllo. Le popolazioni civili, in particolare donne e bambini, pagano il prezzo più alto, privati dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e alla dignità.

La manifestazione esprime solidarietà a tutti i popoli colpiti da guerre e repressioni, in particolare al popolo iraniano, colpito da una dura repressione contro donne e giovani. La difesa dei diritti umani non può essere selettiva e non può fermarsi ai confini o agli interessi geopolitici. La pace non è solo assenza di guerra, ma giustizia, libertà, democrazia e diritti sociali.

La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà domenica 1° febbraio alle 17:00 presso il Parco Falcone e Borsellino a Legnano, con un corteo fino a Piazza San Magno. invitato a partecipare chiunque voglia esprimere la propria solidarietà e impegno per la pace e i diritti umani. consigliato di portare una luce, come una candela, una torcia o la luce del telefono, come simbolo dell’impegno collettivo a tenere accesa l’attenzione sui diritti umani e sulla pace. Partecipare è un atto di responsabilità civile, perché il silenzio non è mai neutrale.

