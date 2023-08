Marchpower, Cavo iPhone 1M, Cavo Lightning USB

Dal marchio

Marchpower è un marchio specializzato in prodotti elettronici e per la casa.

I prodotti elettronici comprendono principalmente: caricabatterie, cavi di ricarica e caricabatterie per iwatch.

Nelle vendite degli anni precedenti, i nostri designer hanno ottimizzato i prodotti. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un servizio di alta qualità e a garantire la loro esperienza d’uso.

⚡️【Cable Professionale-Certificato MFi】Siamo professionisti nella produzione di cavo iphone. Il cavo ha superato la certificazione MFi per la nostra eccellente qualità. Con il chip e il terminale intelligenti originali, rigorosi controlli di qualità e test garantiscono che i filo iphone prodotti da Marchpower siano compatibili al 100% con i tuoi dispositivi durante la ricarica e il trasferimento dei dati.

⚡️【Ampia Compatibilità】Questi 3 pezzi 1m caricabatterie iphone sono completamente compatibili con tutti i tuoi dispositivi, come iPhone 13/ 13mini/ 13Pro/ 13Pro Max/ 12/ SE 2020/11/11 Pro/ 11 Pro MAX/ XS MAX/ XR/ X/ 8/8 Plus/ 7/7 Plus/ 6s/ 6 Plus/ 5SE/ 5s/ 5c/ 5X, iPad Air/ Air 2 iPad, con display Retina iPad mini/ mini 2/ mini 3 iPod Touch 5a generazione iPod Nano 7a generazione e così via. Il messaggio di errore non viene visualizzato.

⚡️【Durata Rinforzata】Con una lega di alluminio resistente al calore di alta qualità e terminali rinforzati, questi cavetto iphone sono durevoli per un uso molto lungo. È affidabile, poco costoso e ben costruito. Secondo vari esperimenti, il cavi iphone Marchpower è in grado di sopportare almeno 40.000 curve. Il suo buon design ti consente di trasportarlo e caricarlo ovunque tu voglia, come auto, ufficio, caffetteria, divano, letto e tra gli altri.

⚡️【Acquista Senza Preoccupazioni】Se riscontri un problema, ti risponderemo entro 24 ore e lo risolveremo il prima possibile. Cerchiamo sempre la tua soddisfazione al 100%. Vi auguriamo una felice giornata!

