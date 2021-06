Ieri sera pochi istanti prima del fischio di inizio di Italia Galles, i calciatori si sono inginocchiati in campo come simbolo di supporto al Black Lives Matter. Se gli sportivi del Galles si sono messi tutti in ginocchio, degli italiani l’hanno fatto soltanto in 5 o 6: Toloi, Emerson Palmieri, Pessina, Bernardeschi e Belotti. Sui social è scoppiata una polemica ed è intervenuto anche Claudio Marchisio.

Capisco che in molti (me compreso) avrebbero voluto vedere tutti in ginocchio, ma non possiamo obbligare nessuno. Questi sportivi hanno tutto il diritto di restare in piedi, speriamo solo che non l’abbiano fatto perché contrari ai principi del BLM.

#BlackLivesMatter: Perché prima del fischio di inizio di #ItaliaGalles cinque giocatori della Nazionale non si sono inginocchiati in sostegno al movimento impegnato nella lotta contro il razzismo pic.twitter.com/nB3EffrXmk — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 20, 2021

dispiace dirlo…saremo anche più forti sul campo…ma il Galles ha già vinto la sua partita…erano TUTTI in ginocchio, noi no#ItaliaGalles#ITAWAL #EURO2020#BlackLivesMatter pic.twitter.com/fmeyl1sYHX — Sirio (@siriomerenda) June 20, 2021

A vedere solo metà squadra in ginocchio mi sono vergognata tanto#ItaliaGalles — Ele-KitchenGirl (@EleKitchenGirl) June 20, 2021

Claudio Marchisio, il commento al mancato gesto dei calciatori italiani.

“C’è libertà di scelta, ma questa è una protesta molto importante e avrei preferito che si inginocchiassero tutti gli azzurri”.

Marchisio che la tocca pianissimo dicendo che sarebbe stato bello vederli TUTTI inginocchiati per #BlackLivesMatter grazie Marchisio, ti ho sempre adorato, oggi ancor di più.#Europei #EURO2020 #ItaliaGalles — HAI CAGATO? 🌴 🌻 🥑 🌈 (@GOZANDOLAVIDA_) June 20, 2021

Black Lives Matter, il commento dei cronisti Rai.

“Partita che ancora non è iniziata, perché ci si inginocchio. In ginocchio contro ogni forma di discriminazione, Black Lives Matter. Questo l’ordine dato dal direttore di gara che ora dà l’avvio alla partita. Tutti i calciatori si sono inginocchiati, oddio, quasi. Dell’Italia non tutti, forse erano sorpresi. Magari non per convinzioni, ma perché erano sorpresi.A colpo d’occhio erano tanti quelli in ginocchio tra le due squadre”.