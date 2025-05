Marchetto accusa: ‘Esautorato dalle indagini su Garlasco’

Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri e primo investigatore del delitto di Garlasco, ha recentemente rilasciato dichiarazioni controversie. Sostenendo di essere stato escluso dalle indagini dopo aver proposto di approfondire la situazione oltre Alberto Stasi, Marchetto afferma che Stasi è innocente. Queste accuse sono state espresse durante un’intervista a “La vita in diretta”.

Selvaggia Lucarelli, giornalista, ha risposto criticamente alle affermazioni di Marchetto, sottolineando la sua mancanza di credibilità. Attraverso i social, ha evidenziato il suo passato legato a condanne per falsa testimonianza e favoreggiamento della prostituzione, insinuando che la sua reputazione è discutibile e che i suoi consigli non siano affidabili. Lucarelli ha specificato che Marchetto è stato condannato nel 2016 a due anni e sei mesi per aver mentito riguardo a un’indagine chiave.

Inoltre, la giornalista ha messo in discussione la disponibilità dei media a dare spazio a Marchetto, nonostante il suo percorso controverso. Ha fatto riferimento anche all’amicizia tra Marchetto e il padre di Stasi, sollevando interrogativi su possibili conflitti d’interesse.

Il delitto di Garlasco, in cui Stasi è stato condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, continua a essere un tema di discussione, e le affermazioni di Marchetto hanno riaperto un dibattito sulla reale dinamica delle indagini.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it