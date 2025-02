Marchesa D’Aragona mostra i risultati del lifting e della blefaroplastica

A differenza di molte colleghe che nascondono le proprie operazioni di chirurgia estetica, la Marchesa D’Aragona ha recentemente condiviso la sua esperienza di lifting e blefaroplastica. Solo pochi giorni dopo l’intervento ha mostrato il suo volto senza trucco, dichiarando: “Un brindisi al mio restyling. Senza filtri e senza trucco, ma so che sono coraggiosa e sicura di me. Mi mostro così come sono per farvi venire un po’ di sana invidia.” Nella sua apparizione in TV, ospite di Monica Setta a “Storie di Donne Al Bivio”, la Marchesa ha spiegato di aver scelto di sottoporsi a questi interventi per il suo benessere personale e non per alimentare le opportunità tv.

Ha affermato: “Non è un mistero, sono reduce da un lifting che ho fatto nel 2024. C’ho pensato a lungo e ho deciso di agire per sentirmi meglio con me stessa. Sono state fatte delle migliorie senza stravolgere nulla, solo per sembrare più giovane, come dieci anni fa.” Ha anche riconosciuto che il collo è una zona delicata e ha cercato un professionista di fiducia a Padova per garantire un buon risultato.

La Marchesa ha sottolineato l’importanza di prendersi cura del proprio corpo: “Ci pensavo da un paio di anni, ma ho atteso il momento giusto. Ho fatto questo per me, non per la televisione. Valorizzo la cultura e la tv di servizio.” Infine, si è detta soddisfatta del suo “refresh”, sentendosi in equilibrio e a suo agio con la nuova immagine.