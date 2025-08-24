Marche verso un futuro di grandi eventi culturali e sportivi

Matteo Ricci, europarlamentare del PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ha espresso l’intenzione di far diventare le Marche una regione di rilevanza europea. Ricci ha dichiarato che l’obiettivo è rendere questa regione conosciuta e forte a livello globale.

Nel commentare la situazione turistica attuale, ha sottolineato che, nonostante si attendano dati ufficiali, i colloqui con cittadini e operatori del settore rivelano una stagione turistica deludente. La diminuzione del potere d’acquisto degli italiani e la scarsità di turisti stranieri sono stati identificati come fattori chiave di questa stagnazione. Attualmente, le Marche si trovano tra le ultime regioni italiane per afflusso di turisti stranieri, nonostante le loro straordinarie potenzialità. Ricci ha evidenziato che il turismo culturale potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Per raggiungere questo obiettivo, Ricci ha richiesto una strategia chiara e una visione mirata, con l’ambizione di far sì che il settore turistico contribuisca almeno al 15% del PIL marchigiano. Ha inoltre sottolineato l’importanza di migliorare la qualità della vita nella regione, posizionandola come una delle migliori d’Europa.

Ricci ha manifestato il desiderio di creare eventi musicali e sportivi di grande rilievo nelle Marche, come manifestazioni di tennis, che finora sono mancate. Ha proposto di instaurare accordi simili a quelli attuati in altre regioni italiane per portare il grande tennis nelle Marche, così come per promuovere eventi musicali e culturali in grado di attrarre turisti da tutto il mondo.