Marche protagonista al Festival di Venezia con nuove storie

Applausi per il corto “Marche, the place to be”, presentato all’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Questo film è il sequel di “Infinite storie, infiniti luoghi”, che ha raccontato la bellezza delle Marche attraverso una storia d’amore. Nel nuovo corto, presentato con la Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission, il territorio marchigiano si fa protagonista grazie a oltre dieci location distribuite nelle cinque province, dalle Marmitte dei Giganti a Palazzo Buonaccorsi a Macerata, fino al Monte Vettore e alla spiaggia delle Due Sorelle. Le Marche sono ritratte non solo come un luogo di produzioni cinematografiche, ma anche come una terra da vivere.

L’evento, tenutosi all’Hotel Excelsior, ha visto gli interventi di Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, e Iginio Straffi, fondatore e CEO del Gruppo Rainbow. Agostini ha evidenziato il ruolo attivo della Marche Film Commission, che ha supportato 66 produzioni tra film, serie TV e documentari negli ultimi due anni e mezzo, generando un indotto economico stimato in 50 milioni di euro secondo Cassa Depositi e Prestiti.

Durante la rassegna veneziana, si è distinto anche il film “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano e girato in parte nelle Marche, con Pierfrancesco Favino come protagonista, che ha espresso grande apprezzamento per la bellezza della regione. Infine, nell’ambito del Filming Italy Venice Award, Agostini ha consegnato un premio all’attore Marco Giallini, riconoscendo il suo talento e il contributo alla cinematografia.