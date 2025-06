Marche Pride 2025: Sfilata a Pesaro per i diritti Lgbtqia+

Pesaro ospiterà domani il Marche Pride con il tema “(R)esistenze Quotidiane”, un evento per la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+. Sono attese migliaia di partecipanti che si raduneranno alle 16.30 in piazzale della Libertà e daranno inizio a un corteo alle 17.30, partendo dalla Palla di Pomodoro e percorrendo diverse vie fino a Campo di Marte in Baia Flaminia.

La giornata inizierà alle 10.30 con una conferenza nella sala del Consiglio comunale. Durante il corteo, ci saranno modifiche alla viabilità: il divieto di circolazione in viale della Repubblica (tra viale Trento e viale Trieste) sarà attivo dalle 16 alle 18, con la Statale 16 e largo Aldo Moro liberi al transito. Dalle 17, ci sarà una sospensione temporanea della circolazione in diverse vie, tra cui piazzale della Libertà e lungofoglia delle Nazioni. Il divieto di circolazione in viale Parigi (tra via Berna e via Baldi) durerà dalle 17.30 fino al termine della manifestazione.

Inoltre, è previsto un divieto di sosta con rimozione dalle 15 alle 19 in alcuni stalli di viale della Repubblica e dalle 17 alle 20 in viale Parigi (lato mare). Per agevolare il passaggio del corteo, la navetta gratuita “Viale Trieste” modificherà il suo percorso tra le 16.30 e le 18.30, mentre la navetta “Porto-Baia Flaminia” sarà sospesa dalle 17.30 alle 19.30. I partecipanti potranno tornare utilizzando la navetta fino alle 21 o la linea “Notturna” con partenze dalla Baia alle 23:50.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it