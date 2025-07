Marche: nasce la rete innovativa per le malattie infettive

La Regione Marche ha intrapreso un’importante riorganizzazione della Rete delle malattie infettive, con l’intento di offrire un’assistenza sanitaria di alta qualità, che includa la prevenzione, la diagnosi e le cure adeguate. Questo modello innovativo mira a integrare le competenze e le strutture presenti sul territorio, promuovendo una risposta rapida e coordinata alle sfide poste da queste patologie.

L’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo approccio, che consente una presa in carico globale dei pazienti e che si adatta alle necessità emergenti legate alla rapida diffusione delle malattie infettive. In particolare, la pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza l’urgenza di disporre di una rete ospedaliera efficiente e di risorse dedicate.

La nuova organizzazione prevede una gestione strategica delle malattie infettive, focalizzandosi su identificazione e trattamento tempestivi, e sull’integrazione tra ospedali e strutture territoriali, come i servizi di sanità pubblica e le cure primarie. La Regione intende definire Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) per le principali patologie infettive, coordinati attraverso un apposito Coordinamento Regionale.

Sono state istituite quattro Unità Operative Complesse in diverse sedi, e la governance prevede un Coordinamento regionale per garantire l’efficacia delle iniziative. Comitati locali, composti da referenti clinici e professionisti del Sistema Sanitario Regionale, saranno responsabili della coordinazione delle attività e della definizione di protocolli operativi.

Questa nuova Rete delle malattie infettive si propone di migliorare l’accessibilità e l’equità delle cure, assicurando una continuità assistenziale e una gestione appropriata del paziente in ogni fase della malattia.