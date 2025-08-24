26.7 C
Marche: Matteo Ricci punta su turismo e grandi eventi

Matteo Ricci, europarlamentare del PD, ha presentato il suo programma per le prossime elezioni regionali nelle Marche. Al centro della sua proposta ci sono turismo, cultura, sport e qualità della vita, con l’obiettivo di rendere le Marche una regione di riferimento in Europa.

Ricci ha dichiarato di voler trasformare le Marche in una regione ben conosciuta a livello mondiale, similmente a come Pesaro è diventata una città di rilevanza nazionale. Ha evidenziato la necessità di una strategia chiara per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio, lamentando la stagionalità e la mancanza di turisti stranieri, che ha avuto un impatto negativo sull’economia locale.

Il candidato ha sottolineato l’importanza del turismo culturale, ritenuto fondamentale per attrarre visitatori e stimolare la crescita economica. Secondo Ricci, questo settore dovrebbe rappresentare almeno il 15% del PIL marchigiano, puntando anche sulla qualità della vita, che dovrebbe rendere la regione la migliore d’Europa.

Un altro punto chiave del suo programma è la creazione di un polo attrattivo per eventi culturali e sportivi. Ricci ha manifestato l’intenzione di portare manifestazioni di alto livello, come eventi di tennis internazionale, nella regione. Si è anche mostrato favorevole a grandi manifestazioni musicali, che potrebbero attirare turisti da tutto il mondo, contribuendo così allo sviluppo economico e culturale delle Marche.

