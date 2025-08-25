Marche: la visione di Matteo Ricci per un futuro culturale

Matteo Ricci, europarlamentare del PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ha espresso l’intento di trasformare la regione in un’importante meta culturale e sportiva in cinque anni. Il suo obiettivo è rendere le Marche una regione conosciuta a livello europeo, simile a come Pesaro è diventata una città di riferimento nazionale.

Ricci ha sottolineato che, sebbene si attendano dati ufficiali, la stagione turistica attuale sembra essere stata deludente, principalmente a causa della riduzione del potere d’acquisto degli italiani e della scarsa presenza di turisti stranieri. Le Marche si trovano agli ultimi posti in Italia per afflusso di turisti internazionali, nonostante il potenziale del turismo culturale, che potrebbe attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Per migliorare la situazione, Ricci ha proposto la necessità di una strategia chiara per il settore, con l’ambizione di far crescere il turismo al 15% del PIL regionale. Ha evidenziato l’importanza di migliorare la qualità della vita nelle Marche, con l’aspirazione di farne la regione con il miglior standard di vita in Europa.

Ricci ha anche manifestato il desiderio di organizzare eventi musicali e sportivi di grande rilevanza, citando il tennis come uno sport in crescita per il quale non si sono ancora svolti eventi significativi nella regione. Propone quindi di instaurare accordi per portare nel territorio manifestazioni tennistiche e culturali, mirando ad attrarre turisti da tutto il mondo.