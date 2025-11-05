15 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Da stranotizie
Marche, Giunta potenzia la squadra di Governo regionale

La Giunta regionale delle Marche ha avviato un processo per ampliare il numero degli assessori da sei a otto. Questo cambiamento è stato discusso durante l’ultima seduta della Giunta, con l’intento di rivedere lo Statuto regionale per allinearsi a una legge nazionale che consente tale ampliamento.

La modifica mira a migliorare la gestione delle competenze regionali e a favorire la concertazione con categorie e stakeholder locali. Le Regioni hanno quindi la possibilità di aumentare il numero degli assessori, garantendo che ciò avvenga senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione, mantenendo così la spesa invariata, come previsto dalla normativa nazionale.

Il presidente Francesco Acquaroli ha sottolineato l’importanza di questo passo, evidenziando che la decisione è emersa anche in risposta alle richieste dei territori e degli interlocutori economici, sociali e istituzionali. Acquaroli ha aggiunto che la legge nazionale consente di potenziare l’organo di Governo regionale e rafforzare l’ascolto delle istanze provenienti dai vari ambiti locali. Con questo ampliamento, si punta a fornire risposte più efficaci alle esigenze della comunità marchigiana.

