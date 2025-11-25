14.4 C
Marche contro la nuova legge montagna

Il sindaco di Frontone, Daniele Tagnani, è salito sul monte Catria per lanciare un appello ai parlamentari della regione Marche e di tutta l’Italia appenninica. L’appello è finalizzato a rivedere la legge sulla montagna, che ridefinisce la classificazione dei Comuni montani sulla base di criteri strettamente altimetrici e di pendenza.

La normativa prevede che tutti i Comuni dell’Unione montana Catria e Nerone, compresa Frontone, rischiano di non essere più considerati montani. Ciò comporterebbe gravi conseguenze per i paesi a valle e per i servizi offerti, mettendo a rischio la stabilità, la crescita equa dei territori e lo sviluppo dell’Appennino.

Il sindaco Tagnani sottolinea che la legge non può escludere la maggior parte delle comunità dell’Appennino e chiede un intervento delle istituzioni per cambiare questa situazione. La nuova legge ha escluso 66 comuni della regione Marche dalla classificazione di comuni montani, riducendoli a 22.

Inoltre, il sindaco richiede che venga chiarito il destino della strategia nazionale delle aree interne e se sia possibile adottare una nuova strategia per le aree interne montane, permettendo ai comuni di riorganizzarsi e progettare una nuova via istituzionale.

È stato anche ricordato che ci sono fondi già stanziati della vecchia strategia, pari a oltre 2 milioni, che devono essere sbloccati immediatamente per finanziare attività scolastiche, sociali, turistiche e altro. Il sindaco ha espresso la sua volontà di difendere le zone montane e di collaborare con le istituzioni per tutelarle.

