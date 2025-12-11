9.4 C
Salute

Marche BioBank per malattie rare

Nella regione Marche è previsto un incontro tra cittadini, mondo politico, sanitario, accademico e d’impresa per la presentazione ufficiale di Marche BioBank, la prima banca biologica marchigiana per le Malattie Rare. L’evento, dal titolo “LE OFFICINE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE: MARCHE BIOBANK”, si terrà sabato 13 dicembre all’Auditorium Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia Univpm ad Ancona.

L’evento apre nuovi scenari e prospettive sulla sanità regionale e nazionale basate sui Centri per la Medicina di Precisione. I responsabili scientifici della giornata sono il Prof. Gianluca Moroncini e la Prof.ssa Luisa Minghetti. Marche BioBank è dedicata alla raccolta e conservazione di campioni biologici di persone affette da malattie rare e alla loro precisa caratterizzazione mediante strumentazioni innovative.

La banca biologica è anche nodo pilota del Centro Nazionale Precision Care dedicato alle malattie rare promosso dalla Fondazione Heal Italia. La Medicina di Precisione mira a cogliere le differenze individuali tra singole persone malate o gruppi di malati e ad utilizzarle per definire percorsi di cura personalizzati. Durante la giornata si approfondirà il ruolo strategico delle Biobanche e della Medicina di Precisione nello sviluppo di strumenti di cura per le persone affette da malattie rare. Il programma include sia convegno sia tavola rotonda con la partecipazione di vari esperti e rappresentanti del settore.

