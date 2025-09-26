Marche alle urne come cambierà l’economia regionale?

Arriva alla conclusione la campagna elettorale per le Regionali. I candidati principali, Francesco Acquaroli per il centrodestra e Matteo Ricci per il centrosinistra, hanno organizzato eventi conclusivi. Acquaroli chiude la sua campagna a Porto Potenza Picena, mentre Ricci fa un tour in treno con soste in quattro stazioni, dopo aver tenuto un comizio ad Ancona.

Ieri i due candidati si sono confrontati in un dibattito presso il Corriere Adriatico. Durante l’incontro, le polemiche non sono mancate, specialmente riguardo all’ex governatore Spacca e alla candidatura di Norcia come Capitale europea della Cultura, ma si sono toccati anche temi come sanità, economia, infrastrutture e dissesto idrogeologico. Ricci ha ribadito l’importanza di uscire dalla mediocrità, mentre Acquaroli ha enfatizzato la continuità delle sue iniziative.

Entrambi hanno affrontato la questione delle infrastrutture. Acquaroli ha sottolineato i progressi dell’aeroporto e delle infrastrutture ferroviarie, mentre Ricci ha accusato il governo di avere ridotto i fondi per opere importanti, come l’Alta velocità. Sul tema della sanità, Ricci ha chiesto una maggiore autonomia e investimenti, criticando le scelte passate di Acquaroli.

Nel dibattito sono emersi anche i temi controversi, come il futuro del termovalorizzatore. Ricci ha espresso scetticismo sulla sua realizzazione, sottolineando la necessità di trovare soluzioni immediate per la gestione dei rifiuti. Acquaroli ha difeso la necessità del progetto, evidenziando le pressioni dell’Unione Europea.

I toni si sono intensificati man mano che si avvicina il giorno delle elezioni, con entrambi i candidati che si dicono pronti a rappresentare gli interessi dei marchigiani. La tensione culmina mentre il pubblico, diviso, commenta le performances dei candidati. L’esito finale si conoscerà lunedì.