Marche a ‘Roma Sposa’, tutto per il matrimonio anche le ciabattine gioiello di Natasha Stefanenko

Si è conclusa oggi la fiera ‘Roma Sposa 2024’, giunta alla sua sessantesima edizione. Questo salone internazionale del wedding, tenutosi al Palazzo dei Congressi all’Eur, ha messo in evidenza le ultime novità per i futuri sposi e gli appassionati del settore. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere e selezionare i migliori fornitori, presentando soluzioni relative a location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, ricevimenti, abiti, gioielli, fedi nuziali, musica, acconciature, make-up, servizi fotografici, autonoleggi, viaggi di nozze e molte altre curiosità per il giorno più importante.

Oltre 300 espositori hanno partecipato, rappresentando più di 2000 brand suddivisi in 15 settori merceologici associati al matrimonio. Tra le novità, spicca la collezione di ciabattine gioiello di Natasha Stefanenko, che ha fatto nuovamente la sua presenza all’evento. La collezione, presentata in collaborazione con la regione Marche e Confesercenti, è stata dedicata al giorno del sì. La modella e conduttrice ha sottolineato l’importanza della sua residenza nelle Marche, descrivendo la regione come un luogo ricco di paesaggi, borghi storici e cultura, con una comunità che vive in armonia con la natura.

Natasha ha inoltre parlato del significato della sua collezione, ribadendo che il matrimonio rappresenta un momento cruciale in cui l’amore si consacra con la promessa di unità. In un contesto globale di divisioni politiche e sociali, ha espresso la sua speranza per un nuovo spirito di unione. La ciabattina gioiello è concepita come un simbolo di leggerezza e rispetto nel giorno del matrimonio, suggerendo di continuare a festeggiare con un tocco di comfort.

Durante la fiera, la regione Marche ha avuto l’occasione di far conoscere le proprie storiche location. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Turismo ed Internazionalizzazione Marche, tanti borghi affascinanti sono stati presentati a un pubblico attento e desideroso di scoprire bellezze locali. Trenta buyers internazionali hanno avuto l’opportunità di esplorare le location marchigiane, dai paesaggi del Conero ai Monti Sibillini, includendo borghi medievali, hotel di pregio e ville nobiliari, con il supporto dell’Adsi. ‘Roma Sposa 2024’ ha quindi raccolto l’interesse di molti, che hanno scelto la manifestazione per realizzare il loro sogno romantico.