Marcello Sacchetta su De Martino: aneddoti e imbarazzi a LVB

Nell’ultima puntata de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha accolto Marcello Sacchetta per discutere della sua amicizia con Stefano De Martino. Durante il programma, Marcello ha ricordato un’intervista recente con De Martino in cui hanno scherzato su esperienze particolari avvenute in camerini e sale prove. Sacchetta ha dichiarato: “Non è stato difficile intervistarlo, non si è sentito imbarazzato. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, anche senza vestiti”. Ha accennato a storie divertenti, ma ha scelto di non rivelare troppo, auspicando che i loro cellulari potessero parlare.

L’atmosfera si è fatta frizzante quando Francesca Manzini ha reagito divertita ai racconti di Marcello, esclamando: “Oddio che caldo… Fascia protetta”. Giancarlo Magalli, intervenuto, ha commentato in modo inaspettato riguardo all’immaginare Marcello e Stefano in situazioni compromettenti, scatenando imbarazzo tra i presenti. Caterina Balivo ha tentato di riportare la serata sulla retta via, mostrando preoccupazione per i discorsi che stava ascoltando.

Stefano De Martino, intanto, ha condiviso sui social che mentre si trova in studio per “Affari Tuoi”, segue “La Volta Buona”, complimentandosi per il divano del programma.

Fonte: www.biccy.it