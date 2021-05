L’edizione di Amici appena conclusa verrà ricordata per gli ottimi ascolti, ma anche per la storia d’amore tra la vincitrice Giulia Stabile e Sangiovanni. Proprio di questo rapporto ha parlato Marcello Sacchetta a Casa Chi. Il ballerino professionista ha spiegato com’è nato il legame tra i due ragazzi nella scuola mariana.

“Credetemi, mai come quest’anno abbiamo vissuto le favole. Quella è stata una favola nella vita vera. La sua è stata una vera favola senza nessuna regia. L’abbiamo vissuta insieme e c’ha trasportato tutti. Considera che noi del tecnico, parlo di chi lavora ad Amici, siamo quasi h 24 sul lavoro. Quando torniamo a casa non facciamo in tempo a guardare la striscia quotidiana. Quest’anno non ci siamo persi nulla per quanto ci aveva coinvolti. Quindi è stata veramente una gran bella favola da seguire la loro. Poi c’è stato un bellissimo lieto fine.

Come nasce l’amore ad Amici? Stare all’interno del programma richiede tanti sacrifici. Ok che è una grande fortuna essere presi, ma devi fare tante rinunce, dal telefono e gli amici alla famiglia. Quindi tu mangi a pane e arte. Per cui sicuramente c’è una qualcosa che si basa sulla stima reciproca dei ragazzi, che condividono il momento più bello della loro vita. Poi hanno anche il bisogno di sentirsi coccolati. Torni in casetta e cominciano ad esserci i primi sguardi e sfoghi e poi nasce l’attrazione. Calcolate che loro stavano sempre insieme quest’anno. Si confidavano, si avvicinavano e poi se l’altro ti piace è fatta“.

E secondo me il successo di Amici 20 è dovuto in parte anche a questo, alle storie d’amore, alle liti, gli sconti, ma anche alle casette che hanno permesso al pubblico di sbirciare fin da subito le vite dei ragazzi. Speriamo che l’anno prossimo la formula sia la stessa.

Sangiovanni decide di aiutare Giulia con la coreografia e la sostiene in sala prove #Amici20 pic.twitter.com/JSErjONCU9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2021

Marcello Sacchetta sulla vittoria di Giulia Stabile.

“Sono felicissimo della sua vittoria. Direi che sono impazzito, quest’anno come non mai. Lei è stata una gran bella scoperta già dall’inizio, dai casting. Per me è una vittoria meritata, artisticamente, ma anche per la persona che è. Poi ovviamente ho avuto un legame particolare anche con Alessandro. Lui è arrivato in punta di piedi, già in corsa. Era impaurito e ho lavorato tanto con lui. Ho cercato di abbracciarlo artisticamente. Sicuramente il legame c’è, perché siamo stati tanto insieme. Ha ascoltato tutti i miei consigli“.

Dopo aver parlato con Maria, Giulia e Sangiovanni si chiariscono #Amici20 pic.twitter.com/6qkR47BFwh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2021