12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Gossip

Marcello Sacchetta conferma distacco da Giulia Pauselli

Da stranotizie
Marcello Sacchetta conferma distacco da Giulia Pauselli

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono stati al centro di voci che parlano di una loro presunta rottura dopo 12 anni di relazione e la nascita del loro figlio Romeo. Nonostante i diretti interessati non abbiano mai confermato né smentito la rottura, Marcello Sacchetta ha recentemente parlato della sua situazione sentimentale in un’intervista a Vanity Fair.

Sacchetta ha sottolineato che la paternità gli ha cambiato la vita in positivo e che è completamente innamorato di suo figlio Romeo, che ha 3 anni. Si descrive come un padre moderno che cerca di essere presente nella vita del figlio e di essere anche un amico per lui. Tuttavia, quando gli è stato chiesto di parlare della sua situazione sentimentale con Giulia Pauselli, ha dichiarato che si tratta di un “momento di riflessione” e che non vuole esprimersi troppo su questo argomento, confermando indirettamente che c’è stato un distacco a livello sentimentale.

Ha anche ammesso che le difficoltà si affrontano in un modo o nell’altro, senza fornire ulteriori dettagli. Quando gli è stato chiesto cosa lo spaventi, ha risposto che non ha molte paure e che si concentra sul presente e sul futuro per suo figlio, senza menzionare Giulia Pauselli.

Inoltre, Sacchetta ha parlato della sua decisione di lasciare il programma “Amici di Maria De Filippi”, dove lavorava come ballerino professionista e conduttore del daytime. Ha ricordato che lui e Stefano De Martino, con cui ha un forte rapporto di amicizia, conducevano il daytime del programma e che si sentivano come fratelli maggiori dei concorrenti. Ha anche rivelato che Maria De Filippi è stata molto comprensiva quando ha deciso di lasciare il programma e lo ha tranquillizzato, dicendogli di stare tranquillo.

Articolo precedente
Analyst Finanziario Esperto
Articolo successivo
Pack Opening: TOTY
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Viaggi con Bluvacanze

Pack Opening: TOTY

Animali in Francia

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.