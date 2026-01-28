Marcello Sacchetta conferma distacco da Giulia Pauselli

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono stati al centro di voci che parlano di una loro presunta rottura dopo 12 anni di relazione e la nascita del loro figlio Romeo. Nonostante i diretti interessati non abbiano mai confermato né smentito la rottura, Marcello Sacchetta ha recentemente parlato della sua situazione sentimentale in un’intervista a Vanity Fair.

Sacchetta ha sottolineato che la paternità gli ha cambiato la vita in positivo e che è completamente innamorato di suo figlio Romeo, che ha 3 anni. Si descrive come un padre moderno che cerca di essere presente nella vita del figlio e di essere anche un amico per lui. Tuttavia, quando gli è stato chiesto di parlare della sua situazione sentimentale con Giulia Pauselli, ha dichiarato che si tratta di un “momento di riflessione” e che non vuole esprimersi troppo su questo argomento, confermando indirettamente che c’è stato un distacco a livello sentimentale.

Ha anche ammesso che le difficoltà si affrontano in un modo o nell’altro, senza fornire ulteriori dettagli. Quando gli è stato chiesto cosa lo spaventi, ha risposto che non ha molte paure e che si concentra sul presente e sul futuro per suo figlio, senza menzionare Giulia Pauselli.

Inoltre, Sacchetta ha parlato della sua decisione di lasciare il programma “Amici di Maria De Filippi”, dove lavorava come ballerino professionista e conduttore del daytime. Ha ricordato che lui e Stefano De Martino, con cui ha un forte rapporto di amicizia, conducevano il daytime del programma e che si sentivano come fratelli maggiori dei concorrenti. Ha anche rivelato che Maria De Filippi è stata molto comprensiva quando ha deciso di lasciare il programma e lo ha tranquillizzato, dicendogli di stare tranquillo.