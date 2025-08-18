Marcello Pera: dal pensiero alla politica in Italia

Marcello Pera, filosofo e politico di origine lucchese, torna alla ribalta dopo un periodo di silenzio. Negli anni Duemila, è stato Presidente del Senato, rappresentando una figura atipica, distaccata dai tradizionali partiti politici e con una solida formazione accademica.

Pera, noto per le sue ricerche su Popper e il pensiero liberale, si avvicinò alla politica grazie a Silvio Berlusconi. La sua carriera culminò nel 2001 con l’elezione a Palazzo Madama, dove si distinse per il suo approccio rigoroso e mediatorio.

Rimanendo fedele alla sua identità di intellettuale, continuò a scrivere saggi e a partecipare a dibattiti su temi importanti come l’identità europea e le relazioni tra cristianesimo e Occidente. Questo dualismo tra filosofia e politica gli conferì prestigio, ma anche alcune diffidenze.

Tuttavia, dopo un periodo di riduzione della sua visibilità, Pera sembrava essersi ritirato dalla scena pubblica, dedicandosi maggiormente alla scrittura e all’insegnamento. Nel 2022, con sorpresa, è stato eletto al Senato nelle fila di Fratelli d’Italia. Il suo ritorno è stato discreto, ma significativo, con l’incarico alla presidenza della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato.

Nello stesso anno, il suo nome è stato citato tra i candidati del centrodestra per la Presidenza della Repubblica, un segnale del suo ruolo come figura di riferimento, in alternativa al professionismo politico.

Oggi, all’età di 80 anni, Marcello Pera continua a esprimere le sue opinioni, analizzando la politica con uno sguardo critico. Sebbene non sia più protagonista, resta un osservatore influente, rappresentando per Lucca e l’Italia un esempio di intellettuale impegnato.