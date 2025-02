Marcello Montini, padre di Angelica Montini, è in una relazione da un anno con una donna famosa

Marcello Montini è un imprenditore italiano la cui famiglia è recentemente finita sotto i riflettori a causa di legami con personaggi pubblici. Sua figlia, Angelica Montini, è stata citata da Fabrizio Corona come amante segreta di Fedez, portando alla luce altre relazioni della famiglia. È emerso che Angelica ha avuto una storia non solo con Fedez ma anche con Romano Bindi, erede dell’impero Bindi. Anche la sorella di Angelica, Veronica Montini, ha attirato l’attenzione per aver avuto flirt con Tony Effe e Andrea Damante.

Marcello Montini è attualmente legato a Barbara Feltus Pabst, ex moglie del famoso tennista Boris Becker. La relazione tra Montini e Feltus Pabst è stata rivelata dal settimanale Chi, che ha sottolineato come entrambi condividano un passato celebre. Secondo l’articolo, i due sono stati visti a Brera, un quartiere milanese molto ricercato, dove sono apparsi complici e affettuosi.

Barbara Feltus Pabst, conosciuta anche come Barbara Becker, ha costruito una solida carriera nel mondo della moda e dello spettacolo dopo aver lasciato Boris Becker, con cui si era sposata nel 1993. Il loro matrimonio è terminato nel 1999 a causa di un tradimento, e il divorzio si è concluso nel 2001, con Becker che ha dovuto versare 25 milioni di dollari a Barbara. La situazione familiare di Montini, ora coinvolta in relazioni con personaggi noti, ha quindi attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mettendo in evidenza le inquietanti dinamiche delle relazioni tra le celebrità.