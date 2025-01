Marcello Montini, il padre di Angelica con Fedez, compare in un video.

Chiara Ferragni ha confermato tramite Instagram che la relazione segreta tra Fedez e Angelica sarebbe iniziata nel 2017. Dopo questa rivelazione, alcuni follower hanno trovato un video dell’estate 2021 in cui si vede Fedez giocare a basket con Marcello Montini, padre di Angelica. Nell’agosto 2021, Fedez e la sua famiglia furono invitati per una vacanza su uno yacht da Montini, che è presidente di una delle principali squadre di basket di Milano. Un inviato di Pomeriggio 5 ha menzionato un precedente incontro tra Fedez e Montini, durante una vacanza in Sardegna il 4 agosto 2021, mettendo in evidenza un video e una foto pubblicati anche da Chiara Ferragni sui suoi social.

In quell’occasione, Fedez e Montini giocavano a basket con Chiara e i figli a Porto Cervo. Anche se non si sa se Angelica fosse presente, Chiara appariva innamorata. Ci si interroga se Fedez fosse in contatto con il padre di Angelica per motivi professionali, ma al momento non sono state trovate prove a riguardo. È emerso che il padre è presidente dell’Alcione Basket e Fedez ha avuto legami con quella squadra, avendo persino giocato con alcuni dei suoi giocatori. La situazione sta acquisendo toni sempre più intricati, quasi da soap opera, mentre i dettagli continuano a essere rivelati.