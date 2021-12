Dopo essere diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne, Marcello Messina ha lasciato il programma perché ha trovato l’amore lontano dalle telecamere. Prima di abbandonare la corte di Maria De Filippi però qualcuno in studio ha insinuato che il bel torinese potesse essere attratto dagli uomini. In una recente intervista rilasciata a Mondo Tv Marcello Messina ha ricordato quell’episodio e si è scagliato contro l’omofobia e le discriminazioni.

“Sono un po’ stanco degli stereotipi. Il fatto che un uomo piange non è sinonimo di debolezza. Poi mi hanno detto di tutto. Non amo molto le discriminazioni, vorrei dire questo. Non le amo, soprattutto trovo che siano poco intelligenti. In trasmissione mi è anche stato chiesto sorridendo ‘non è che ti piacciono gli uomini?’. Io non ci vedo proprio nulla di male in questo. Se fosse così e io un giorno mi accorgessi di questa cosa non avrei nessun problema a dire che mi sono innamorato e che amo un uomo. Però non ho apprezzato che questa parola o domanda fosse associata a qualcosa di cui vergognarsi o un insulto addirittura. Come a dire ‘se ti piacciono anche gli uomini sei uno sciocco, ti dovresti vergognare’.

Anche soltanto pensarlo è sbagliato ed ho trovato discriminante tutto questo, soprattutto nei confronti di chi vive questa normalità. Ricordiamoci anche che uno è quello che vive e non quello che nasce. Noi siamo artefici di quello che viviamo. Queste discriminazioni se un uomo piange o se un maschio non ha contatti fisici subito con una donna allora è poco virile, sono dei luoghi comuni davvero tristi al giorno d’oggi”.