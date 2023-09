Marcella Parziale eletta delegato regionale Aiam

Si è svolta a Napoli – presso lo Spazio Curci, sede dell’Associazione Scarlatti – l’Assemblea regionale Aiam. (Associazione italiana attività musicali). L’incontro, si è tenuto alla presenza del Presidente Francesco Pollice e dei rappresentanti delle Associazioni campane, con l’obiettivo di favorire l’apertura di un tavolo di coordinamento tra le diverse realtà regionali. Nel corso dell’evento l’assemblea ha eletto all’unanimità nuovo delegato regionale il M° Marcella Parziale.

Marcella Parziale si è laureata e specializzata con 110 e Lode in Canto lirico presso il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Si è inoltre laureata con 110 e Lode in Discipline delle Arti visive, della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Salerno. È docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Dal 2017 è Direttore artistico dell’Accademia di Santa Sofia; è inoltre Direttore artistico di Accademia Lab. Svolge una regolare attività concertistica in sale da concerto e teatri italiani, ma è anche autrice di pubblicazioni di storia e didattica della musica, vanta risultati prestigiosi in diversi concorsi letterari.

“A nome mio personale e di tutti i soci di Aiam voglio esprimere grande soddisfazione per l’elezione del maestro Marcella Parziale quale delegata regionale in Campania. Una giovane e già affermata professionista che sono certo saprà offrire, grazie a un’ esperienza poliedrica e intesa, un importante supporto alla nostra associazione”, ha commentato il presidente di Aiam, Francesco Pollice.

Le associazioni parte di Aiam Campania sono: Associazione Alessandro Scarlatti – Napoli, Associazione Napoli Capitale Europa della Musica – Napoli, Dissonanzen – Napoli, Fondazione Pietà de’ Turchini – Napoli, Accademia di Santa Sofia – Benevento, Associazione Anna Jervolino – Caserta, Orchestra da Camera di Caserta, La Casa dei Flautisti Italiani – Baronissi, Il Canto di Virgilio – Giuliano in Campania, Fondazione F.M. Napoletano Ente Morale – Napoli, Nuova Orchestra Scarlatti – Napoli, Associazione Domenico Scarlatti – Napoli, Talenti Vulcanici – Napoli, Accademia Lab – Benevento, Accademia Musicale “Jacopo Napoli” – Cava de’ Tirreni, Orchestra Filarmonica di Benevento, Associazione S. Rachmaninov – Mercato San Severino, Maggio della Musica – Napoli.