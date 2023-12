Marcella Bonifacio, la mamma di Greta attacca Mirko e rivela: “Mio figlio vuole provarci con Perla”

Marcella Bonificio è la mamma di Greta Rossetti e nel corso di questi ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé. Prima ha realizzato una serie di video su Instagram contro Mirko Brunetti e poi, ai microfoni di Turchesando, ha rilasciato una dichiarazione gold choc. Ma andiamo per gradi.

L’atteggiamento che Mirko ha avuto con Greta all’interno della Casa del Grande Fratello non le è affatto piaciuto e via Instagram ha così attaccato l’ex genero:

“A te Mirko dico solo una cosa. Racconta la verità sulla storia di questo figlio con Greta che hai cercato tu. A quanto mi risulta è l’uomo che decide, no? In un momento intimo. Racconta cosa hai fatto. Io non ho capito perché lei ha risposto così, ma tu non la stavi nemmeno ad ascoltare perché parlavi di altro. Stai buttando fango. Sei stato ospite mio per due mesi. O forse avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che avevi una scopo. Ti sei comportato troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi la tua maschera da buono cadrà”.