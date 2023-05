Marcella Bella sbotta: “Vai dal chirurgo della Vanoni a rifarti la faccia”

Negli anni Marcella Bella ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non farsi troppi problemi a dire quello che le passa per la testa. La cantante di Montagne Verdi in questi giorni ha pubblicato su Facebook una foto negli studi di Domenica In e una sua fan le ha lasciato uno strano commento: “Quindi sarai a Domenica In, adoro. Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome“.

L’artista però non ha preso benissimo il commento della signora ed è sbottata, tirando il ballo il chirurgo di Ornella Vanoni: “Cara mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente mi dispiace devi tenertelo così com’è. Adesso ti mando un bacio“.

Amo questa femmina bella, mediterranea…

