Marcella Bella: reazione dall’ultimo posto e preferito a Sanremo 2025

Marcella Bella, pur essendo arrivata ultima al Festival di Sanremo 2025, sta avendo una rivincita grazie al suo brano “Pelle Diamante”, che ha riscosso un grande successo sui social, diventando un inno per le donne di 50 anni, particolarmente su TikTok, dove sono state pubblicate coreografie creative. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Bella ha parlato della sua esperienza al Festival, confessando di essere soddisfatta del suo piazzamento e della reazione del pubblico. Ha sottolineato che dopo 18 anni di assenza, non aveva paura di tornare in gara, affermando: “O sul podio o ultima, meglio ultima”.

Marcella ha manifestato grande gioia per il successo della sua canzone, che è andata esaurita ovunque, rivelando che ha cercato il vinile in tutta Roma. Tra i brani che ha apprezzato quest’anno ha citato quello di Achille Lauro. Parlando di nostalgia, ha ammesso di sentire un po’ di rimpianto per il passato, ma si considera una persona che guarda sempre avanti. Crede nell’importanza di vivere il momento presente e di mantenere un atteggiamento positivo, sia per sé che per gli altri.

In merito al suo periodo di pausa, ha spiegato di aver dedicato tempo alla famiglia e che la figura di suo fratello Gianni, autore di tante canzoni per lei, ha influenzato la sua carriera. Nonostante abbia vissuto momenti difficili, ha ribadito che la musica rimane una parte fondamentale della sua vita e la sostiene nei momenti bui.