In USA hanno Lady Gaga e Madonna e noi abbiamo Marcella Bella e Orietta Berti! Le due non si sono certo risparmiate nel lanciarsi frecciatine a vicenda, come quando la cantante di Fin Che la Barca Va bacchettò la collega: “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi (concorrente della Berti della prima edizione, ndr). Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro“.

La sorella di Gianni Bella in quell’occasione rispose dando della ‘finta buonista’ alla Berti, che ieri dalle pagine di Novella 2000 ha lanciato una nuova shade bella pesante: “Che penso di quello che mi ha detto? Il commento di Marcella Bella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo”.

Non so voi, ma io adoro questa catfight.

Orietta Berti contro Marcella Bella: “Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo”. Se solo la buonanima di Sandro Mayer fosse vivo, su questa roba ci farebbe uno scambio epistolare lungo almeno sei numeri di Di Più. pic.twitter.com/t65YyIn0bD — Francesco Canino (@fraversion) February 24, 2021

#OriettaBerti “Marcella Bella vuole fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!” (Da Novella2000) #Sanremo2021 pic.twitter.com/ymevDQx26g — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 24, 2021

Orietta Berti che a una settimana dal Festival lancia frecciatine mezzo stampa a Marcella Bella. Ci regalerà momenti iconici. Io ne ho la certezza.#Sanremo2021 — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) February 24, 2021

Marcella Bella, l’attacco a Oriettona.