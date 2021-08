Marcell Jacobs ha tirato una sottile frecciatina ad Usain Bolt che qualche giorno fa, commentando il nuovo record di 100 metri alle Olimpiadi infranto dall’italiano, ha commentato su Instagram: “Diamo uno sguardo alla memoria, non facciamo paragoni“.

Interrogato in merito il giamaicano ha pure commentato le scarpe usate da Marcell Jacobs per la corsa che a suo dire sarebbero “un’innovazione strana ed ingiusta” nonché “al limite del ridicolo”. Questo perché secondo lui aiuterebbero troppo la prestazione dell’atleta che le indossa.

Commento che ha indispettito il campione olimpico che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha così dichiarato:

Citando proprio Usain Bolt, Marcell Jacobs ha poi aggiunto:

“Dagli altri colleghi solo complimenti. Blake mi ha detto ‘sei il migliore’. Da Bolt nessuno. Nell’albo d’oro dei 100, dopo il suo nome, compare il mio. Direttamente, però, non si è fatto sentire”.

Più chiaro di così.

The King is Back in Town 👑🛬🇮🇹#Jacobs | #Tokyo2020 pic.twitter.com/pnyaWGqonJ

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 9, 2021