Marcell Jacobs è stato davvero contattato da Milly Carlucci per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma l’atleta – reduce da un doppio oro olimpico a Tokyo – ha rifiutato. A svelare perché è stato proprio lui fra le pagine di DiPiù.

“Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”.

Il campione olimpico tuttavia non ha chiuso definitivamente le porte in faccia a Milly Carlucci, dato che ha accettato di scendere in pista a Ballando con le Stelle ma solo ed esclusivamente per una puntata nelle vesti di ballerino per una notte.

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte, Milly Carlucci lo avrebbe voluto come concorrente

Un paio di settimane fa Milly Carlucci ha commentato così l’ipotesi di avere Marcell Jacobs nel suo programma:

“Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.