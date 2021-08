Marcell Jacobs è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo ed il suo cuore, nonostante sia per metà americano, batte esclusivamente per l’Italia, paese di sua madre che l’ha visto crescere da quando aveva poco più di un anno.

“Sono arrivato in Italia quando avevo 18 mesi, i miei figli sono nati qui, mi sento italiano in ogni cellula del mio corpo, tanto che con l’inglese sono in difficoltà”.

Nato in Texas frutto di un amore fra una donna italiana ed un uomo americano, Marcell Jacobs non ha mai avuto rapporti col padre e solo ora li sta piano piano ricucendo.

“Con mio padre non è ancora tutto risolto, però almeno con papà ora comunichiamo”. – ha dichiarato a Il Corriere della Sera – “Cioè, io copio e incollo: il traduttore di Google mi dà una mano quando non capisco. Lo so, lo so, dovrei rimettermi a tavolino a rispolverare la grammatica inglese: i termini li conosco, è che per paura di sbagliare mi paralizzo e sto zitto. Ora mi sento sbloccato. È incredibile la potenza dell’energia che si muove quando abbatti un muro. Lo odiavo per essere scomparso, ho ribaltato la prospettiva: mi ha dato la vita, muscoli pazzeschi, la velocità. L’ho giudicato senza sapere nulla di lui. Prima se una gara non andava bene davo la colpa agli altri, alla sfortuna, al meteo. Adesso ho capito che i risultati dipendono solo dal lavoro e dall’impegno”.

Marcell Jacobs: “Ho deciso di non rinnovare la cittadinanza americana, mi sento italiano al 100%”

E ancora:

“Mio padre, da bambino, non lo ricordo. Dal momento in cui con mamma siamo rientrati da El Paso, è cominciata la nostra personalissima sfida a due. A scuola ero in difficoltà. Disegna la tua famiglia, mi diceva la maestra: io avevo solo mia madre da disegnare e ci soffrivo. Chi è tuo papà, mi chiedevano gli amici da ragazzino: non esiste, rispondevo, so a malapena che porto il suo nome. Per anni ho alzato un muro. E quando mio padre provava a contattarmi, me ne fregavo”.

Cresciuto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Marcell Jacobs fino al 2015 ha avuto anche la cittadinanza statunitense, che in seguito ha deciso di non rinnovare. Ora ha 26 anni, 3 figli ed 1 medaglia d’oro appesa al collo.