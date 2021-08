Marcell Jacobs in questi giorni è in vacanza a Sabaudia con la compagna Nicole Daza. Non tutti sanno che prima della bella Nicole, il campione olimpico stava con Renata Erika, dalla quale ha avuto un figlio. I due si sono lasciati anni fa e nel 2016 la ragazza è sbottata su Facebook contro il suo ex.

“La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come sta! Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza. I bambini sono innocenti, non meritano questo!! Bho spiegatemi voi che ca***o di uomo” è questo?! Vedendo tanti post dove parlano di coppie che hanno un figlio e si lasciano lo fanno sembrare una tragedia. Ragazzi la tragedia non è questa, perché può capitare che la coppia non va più d’accordo, che la relazione non va più avanti perché da una parte svanisce forse quello che non c’è mai stato, l’amore, la voglia di viversi”.

Le cose sembravano andare un po’ meglio quando due settimane fa Erika ha festeggiato le medaglie d’oro di Marcell Jacobs: “Siamo fieri de tuo risultato campione del mondo – era stato il preludio dello sfogo -. Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai“.

Marcell Jacobs, lo sfogo della sua ex.

Ieri sera Renata però è tornata a bacchettare il suo ex compagno. La donna ha fatto sapere che Jacobs non ha ancora sentito il figlio dopo le Olimpiadi di Tokyo: “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo“.

Per adesso l’atleta non ha commentato.

