Marcell Jacobs è stato accusato da alcuni media britannici di aver fatto uso di sostanze dopanti dopo aver trionfato nei 100 metri battendo (a sorpresa) tutti. Lo stesso Matt Lawton, giornalista del Times, ha cinguettato con fare polemico: “Il nuovo campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui e ha corso in 9.84 la semifinale e 9.80 la finale. Ah, bene”. Un “ah, bene” che lascia libero spazio all’immaginazione.

Dopo gli attacchi contro i calciatori ad Euro 2020 (accusati di essere stati favoriti dall’arbitro) e la richiesta di squalifica per droga di Damiano dei Maneskin agli Eurovision Song Contest, ecco arrivata puntuale un’altra polemica.

Ad intervenire è stato lo stesso Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ai microfoni di Rai Radio1.

“Jacobs accusato di doping? Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta. Ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell”.

Una polemica che l’atleta ha preferito non commentare. A caldo, invece, fra le pagine de Il Mattino, ha così commentato il suo oro olimpico:

“Avevamo detto che saremmo andati in finale e ci siamo andati. Abbiamo fatto il record europeo, poi ne abbiamo fatto un altro. Ah, e poi abbiamo vinto la finale. È andato tutto come doveva andare. Sono arrivato ai blocchi pensando solo a me stesso, a correre nel miglior modo possibile senza guardare gli avversari. L’ho fatto solo sulla linea del traguardo e quando mi sono accorto di essere davanti a tutti ho urlato come un pazzo”.