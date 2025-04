Marcell Jacobs e i sospetti di doping, la risposta a Belve

Marcell Jacobs, ex campione olimpico dei 100 metri, esprime il suo disagio nei confronti della rabbia e della cattiveria che riceve sui social media. In un’intervista con Francesca Fagnani per Belve, afferma che nessuno ha mai avuto il coraggio di dirgli in faccia certe cose. Il suo principale disagio riguarda le accuse di doping, sottolineando che molti non comprendono il duro lavoro e i sacrifici fatti per raggiungere i suoi risultati. Jacobs sostiene che per lui è fondamentale correre con un sorriso e non con rabbia, evidenziando che la sua motivazione deriva dalla fame di vittoria. Riguardo alle bugie, ammette di dire spesso qualche cavolata per mantenere la calma intorno a lui.

Nel discutere il valore delle vittorie e delle sconfitte, sottolinea che perdere è più formativo e che le sconfitte lo hanno aiutato a crescere come atleta. Accetta le sue sconfitte, ritenendole parte del suo percorso. Jacobs attualmente si allena negli Stati Uniti, scegliendo questo luogo per ritrovare se stesso e riconnettersi con la parte americana della sua famiglia. Infine, chiarisce che non ha mai considerato l’idea di cambiare nazionalità o federazione, affermando con fermezza che non gli è mai passato per la testa.