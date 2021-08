Marcell Jacobs verso Ballando con le Stelle?

La proposta è un po’ “strana” perché non arriva dallo sportivo (ancora a Tokyo in gara nella staffetta maschile) e neanche dal team del programma, bensì dalla sua fidanzata, Nicole Daza, che – intervistata da Il Corriere della Sera – ha dichiarato:

“Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”.

L’ipotetica presenza di Marcell Jacobs nel cast di Ballando con le Stelle è tutt’altro che impensabile, dato che Milly Carlucci nel corso degli anni ha più volte arruolato nel cast sportivi olimpionici in attività.

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle sarebbe in “buona” compagnia

Fra i nomi certi che vedremo danzare nella prossima edizione dovrebbero esserci l’attrice Valeria Fabrizi, l’imprenditore ed influencer Federico Fashion Style, Morgan ed anche Mietta, come anticipata da TvBlog, che ha avuto il piacere di lavorare con Milly Carlucci già a Il Cantante Mascherato, dove ha indossato i panni di Farfalla.

Oltre loro potrebbero esserci l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, la showgirl di Paolo Bonolis, Sara Croce e l’attrice Antonella Ferrari, che ha fatto il proprio appello alla Carlucci dal salotto di Mara Venier a Domenica In.

Infine, ad auto-candidarsi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ci sono anche Andrea Zenga e Samantha De Grenet, ma essendo loro due ex gieffini di Alfonso Signorini, le possibilità di vederli danzare alla corte di Milly Carlucci rasentano lo zero.