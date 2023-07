Descrizione Prodotto

Materasso in Lattice modello SEVENLIFE 18

Materasso Ortopedico 100% Lattice di Prima Qualità – Ergonomico con portanza H2 Medio-Morbido per un elevato comfort e corretto sostegno vertebrale

Materasso ortopedico composto da 1 lastra forata alta 16 cm antibatterica e anallergica, alta densità con oltre 70 Kg al m3 a 7 zone con portanza differenziata, centro rinforzato. Elevata ergonomia per il perfetto adattamento alla struttura corporea e per un’ideale distribuzione del peso. Ideale per chi desidera dormire in modo Sano e Naturale.

Tutti i nostri Materassi in Lattice sono certificati EuroLatex, LGA Quality, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001:2015

Il Lattice è una sostanza Naturale che viene estratta dall’albero della gomma o caucciù, l’Hevea Brasiliensis. Inattaccabile dagli acari della polvere Riposo Naturale più salutare e rigenerante Sostegno corretto della colonna vertebrale

Specifiche:

Materasso in Lattice 100% indeformabile e traspiranteModello: SEVENLIFE 18Altezza finito: 18 cm – Supporta fino a ca. 90 kg a piazzaGrado di rigidità: 5 su 10 per entrambi i lati

Descrizione:

Materasso in Lattice di Prima Qualità con grado di rigidità H2 MEDIA-MORBIDA ortopedico a 7 zone, composto da 1 lastra bialveolata alta 16 cm antibatterica e anallergica, alta densità con oltre 70 Kg al m3. Elevata ergonomia per il perfetto adattamento alla struttura corporea e per il mantenimento della colonna vertebrale in posizione corretta. Rivestimento Aloe Vera Sfoderabile con cerniera, trapuntato con imbottiture anallergiche da gr. 300 mq, lavabile fino a 60°. Antiacaro Antibatterico e Traspirante.

Spedizione:

Il prodotto viene spedito arrotolato sottovuoto con un involucro resistente all’interno di una scatola di cartone che assicura l’integrità, l’igiene e garantisce un trasporto più agevole. Il materasso dopo essere stato aperto e srotolato ritornerà alle dimensioni originali dopo alcune ore.

Verificare di aver selezionato la misura corretta in base alla propria rete. Consigliata una rete a doghe per avere un corretto sostegno.

Eurolatex Member

Eurolatex attesta la qualità e la conformità alle norme comunitarie in materia di prodotti in lattice naturale

Oeko-tex standard 100 classe I per neonati

Standard 100 classe I by OEKO-TEX è il più alto sistema di controllo a livello internazionale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile, oltre che per i materiali accessori utilizzati.

LGA Quality

Controllo periodico della durata del materiale

CertiEuro Sistema ISO 9001:2015

CertiEuro relativamente al sistema di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Materasso doubleface

Lattice Lattice Memory Foam / Waterfoam Memory Foam / Waterfoam Memory Foam / Waterfoam

Scala di rigidità lato Memory/Lattice

5 su 10 Medio / Morbido 6 su 10 Medio 5 su 10 Medio / Morbido 7 su 10 Medio 5 su 10 Medio / Morbido

Scala di rigidità lato Waterfoam/Lattice

5 su 10 Medio / Morbido 6 su 10 Medio 6 su 10 Medio 8 su 10 Medio / Rigido 6 su 10 Medio

Altezza

18 cm 20 cm 22 cm 18 cm 25 cm

Rivestimento in tessuto

Aloe Vera Silver Aloe Vera Klima Silver Antistress

Sfoderabile con cerniera

SI SI SI SI SI

Rivestimento lavabile

SI – max 60° SI – max 60° SI – max 60° SI – max 60° SI – max 60°

Antibatterico

SI SI SI SI SI

Anallergico e Antiacaro

SI SI SI SI SI

Imballaggio in scatola

Arrotolato e sottovuoto Arrotolato e sottovuoto Arrotolato e sottovuoto Arrotolato e sottovuoto Arrotolato e sottovuoto

GRADO DI RIGIDITA’: Lastra in Lattice forata da 16 cm – grado rigidità 5/10 per entrambi i lati – 7 zone a portanza differenziata; alta densità, indeformabile e traspirante

COMPOSIZIONE: Materasso Lattice 100% di Prima Qualità – Ergonomico con portanza H2 Medio/Morbido per un elevato comfort e corretto sostegno vertebrale – Riposo Sano e Naturale anche per bambini

CONFORTEVOLE E TRASPIRANTE: Rivestimento Aloe Vera con imbottiture da gr. 300/mq. Completamente sfoderabile sui 3 lati con cerniera e dotato di pratiche maniglie, antiacaro, anallergico ed igienicamente attivo. Lavabile fino a 60°in lavatrice.

CERTIFICAZIONI: Per tutti i nostri Materassi in Lattice utilizziamo materie prime certificate EuroLatex, LGA Quality, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001. Garanzia 10 anni Marcapiuma

